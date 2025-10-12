Salud confirma caso de fiebre amarilla en Costa Rica

El Ministerio de Salud confirmó este domingo de un caso positivo de fiebre amarilla en Costa Rica, luego de recibir los resultados emitidos por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).



Se trata de una mujer estadounidense de 29 años, quien llegó al país el pasado 8 de octubre proveniente de Perú.



Según confirmó el ministerio, la mujer no contaba con la vacuna contra la enfermedad y empezó a presentar síntomas el 7 de octubre.

“La paciente presentó signos compatibles con la enfermedad y, tras recibir atención inicial en un hospital privado, se le realizaron los estudios correspondientes que confirmaron el diagnóstico positivo. Actualmente, permanece internada en un hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde recibe atención médica especializada”, explicó la ministra a. i. de Salud, Mariela Marín.



Salud precisó que la compañera de viaje de la paciente, quien sí cuenta con la vacuna, resultó negativa en los análisis de laboratorio.

Salud insistió en la importancia de que todas las personas que planeen visitar países endémicos de la enfermedad de fiebre amarilla, como Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Venezuela, Surinam, así como países tropicales del continente africano, se vacunen al menos 10 días antes del viaje.

También se recomienda mantener medidas de protección contra las picaduras de mosquitos, como el uso de repelente, ropa de manga larga y mosquiteros.

Los síntomas más frecuentes de esta enfermedad incluyen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, fatiga, náuseas y vómitos.

En casos graves, pueden presentarse ictericia (color amarillo en la piel y los ojos), sangrado, dolor abdominal y complicaciones hepáticas o renales.



