Salud confirma 45 casos de influenza H3 en Costa Rica

El Ministerio de Salud confirmó la detección de 45 casos de influenza H3 en Costa Rica, la mayoría correspondientes al subclado K.

Los casos se desprenden del análisis epidemiológico de la semana comprendida entre el 7 y el 13 de diciembre anterior.

Según Salud, la influenza H3 es apenas uno de varios virus respiratorios que están presentes en este momento en el país.

Si bien no existe una alerta sanitaria en este momento, los datos más recientes muestran un comportamiento estacional de estos virus durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, lo cual se mantiene bajo vigilancia permanente por parte de las autoridades de salud.

Durante esa semana de análisis se procesaron 1.225 muestras que arrojaron 102 casos positivos de influenza tipo A; 45 casos de H3 y 7 casos de H1. El resto de los casos se encuentra pendiente de tipificación.

Además, 576 pacientes dieron positivo por algún virus respiratorio, lo que confirma que no todos los cuadros respiratorios corresponden a influenza. Adicionalmente, se detectaron cantidades similares de casos de influenza y virus respiratorio sincitial (RSV), entre otros.

La mayoría de los casos de H3 se concentran en los cantones de San José, Pérez Zeledón, Desamparados, Alajuela, San Carlos y Puntarenas, que son los que más muestras han remitido para análisis.

“Aunque no existe una alerta sanitaria, el Ministerio de Salud recomienda mantener y reforzar las medidas básicas de prevención, especialmente en espacios con alta concentración de personas”.

Entre otros, se recomienda mantener los esquemas de vacunación al día, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar y evitar aglomeraciones, especialmente con niños pequeños y adultos mayores.

