Salud anuncia operativo especial para prevenir intoxicaciones como la ocurrida en Ciudad Colón

El Ministerio de Salud anunció este jueves un operativo especial de inspección en locales de venta de alimentos, con el objetivo de prevenir intoxicaciones como la registrada recientemente en Ciudad Colón, que dejó 64 personas afectadas y un adulto mayor fallecido.

La alerta surgió luego de que el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) detectara irregularidades en los proveedores que abastecían el establecimiento de pollo vinculado con el brote de intoxicación alimentaria.

Como parte de las medidas, el Ministerio de Salud aplicó sanciones contra el local donde comieron los pacientes afectados. Sin embargo, las autoridades temen que situaciones similares puedan repetirse en otros comercios de la zona o en diferentes partes del país, por lo que se intensificarán las inspecciones.

El caso más grave fue el de un hombre de 69 años, quien falleció tres días después de haber consumido pollo frito en el establecimiento señalado.

Con este operativo, las autoridades buscan reforzar la seguridad alimentaria y garantizar que los locales cumplan con las condiciones necesarias para evitar nuevos brotes de intoxicación.