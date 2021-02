Salud amplía lista de alcoholes multiuso adulterados con metanol

El Ministerio de Salud amplió la lista de alcoholes con alerta sanitaria por adulteración con metanol, los cuales han causado intoxicaciones tras su consumo y no cuentan con el registro necesario.

Recientemente se identificaron los productos “Wash &CO Alcohol Multiuso 80%” y “Alcohol Multiuso 80%, reenvasado por Matrix Cleaner Deluxe”.

En seguimiento a esta alerta, el Ministerio Salud detectó otro alcohol multiuso que contiene metanol y no cuenta con registro sanitario: “Alcohol Multiuso BDS distribuidora”, al 80% reenvasado Wash & CO, Ltda.





La lista la completan otros licores con etiqueta alusiva a “Guaro Chonete”, “Guaro Cuerazo”, “Guaro Sacheto”, “Guaro Gran Apache”, “Aguardiente Estrella Roja”, “Guaro Montano”, “Aguardiente Barón Rojo”, “Aguardiente Timbuka”, “Aguardiente Molotov” y “Guaro Fiesta Blanca”.

Según datos de Vigilancia de la Salud, este año se contabilizan 20 casos sospechosos de intoxicación con metanol, 10 de los cuales han fallecido.

Los decesos corresponden a "siete hombres y tres mujeres con rango de edad de 25 a 76 años, de los cuales siete son de Alajuela, uno de Heredia, uno de Guanacaste y uno de Cartago", confirmó Salud.

Recomendaciones



Salud recomienda no comprar, vender ni utilizar los productos “Wash &CO Alcohol Multiuso 80%”, “Alcohol Multiuso 80%” y “Alcohol Multiuso BDS distribuidora”, al 80% reenvasado Wash & CO, Ltda, así como el resto de licores incluidos en la alerta sanitaria.

Tome en cuenta las siguientes recomendaciones:

Si su negocio adquirió estos productos, sáquelos de la estantería y comunicar a las autoridades para su decomiso.

Si está utilizando estos productos, suspenda su uso inmediatamente debido a los riesgos que puede representar para su salud.

Además, las autoridades recuerdan a la población que estos alcoholes multiuso no son para consumo humano.

Finalmente, se insta a la población a denunciar ante el Ministerio de Salud aquellos establecimientos, empresas o personas que se sospeche estén comercializando estos productos y cualquier otro que no cuente con registro sanitario.

Si conoce a las personas que los están envasando, se solicita interponer la denuncia respectiva, la cual será tratada de forma confidencial.

Para denunciar cualquier situación, puede escribir al correo electrónico denuncias.drpis@misalud.go.cr o comunicarse al Área Rectora de Salud más cercana.