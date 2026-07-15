Salud advierte sobre comercialización de amplificadores auditivos sin registro

El Ministerio de Salud lanzó este miércoles una advertencia a la población sobre los peligros de la comercialización y publicidad en Costa Rica de los audífonos con fines terapéuticos SoundEase Pro.

Según la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario (DRPIRS), este producto, dirigido principalmente a personas con pérdida de audición, no cuenta con un registro sanitario vigente en Costa Rica. Además, se promociona y comercializa a través de sitios web como “un audífono amplificador recargable que debe introducirse en el conducto auditivo externo y amplifica el sonido hasta 40 dB”.

Las autoridades advierten que el uso de este tipo de amplificadores representa un riesgo sanitario relevante para esta población.

“La adaptación y el uso del dispositivo sin evaluación, prescripción ni seguimiento de un profesional en audiología pueden dañar la audición residual del usuario, resultar incómodos o, debido a una amplificación inadecuada, desincentivar la búsqueda de atención profesional. Adicionalmente, su promoción como remedio para la ‘sordera’ puede llevar a las personas usuarias a prescindir de un diagnóstico y tratamiento adecuados”, comunicó Salud.

Además, se advierte que se desconoce el origen de estos dispositivos, así como las condiciones de almacenamiento, transporte y distribución.

El ministerio pide a la población no adquirir ni utilizar este producto y denunciar su comercialización o publicidad mediante el correo electrónico [email protected] o acudiendo al Área Rectora de Salud más cercana.



Las personas o empresas que elaboren, comercialicen o distribuyan productos sin el registro correspondiente se exponen al cierre de sus establecimientos y a la aplicación de sanciones tanto administrativas como penales.