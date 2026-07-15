Salud advierte sobre comercialización de amplificadores auditivos sin registro
Se trata de los audífonos SoundEase Pro para personas con problemas de audición.
El Ministerio de Salud lanzó este miércoles una advertencia a la población sobre los peligros de la comercialización y publicidad en Costa Rica de los audífonos con fines terapéuticos SoundEase Pro.
Según la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario (DRPIRS), este producto, dirigido principalmente a personas con pérdida de audición, no cuenta con un registro sanitario vigente en Costa Rica. Además, se promociona y comercializa a través de sitios web como “un audífono amplificador recargable que debe introducirse en el conducto auditivo externo y amplifica el sonido hasta 40 dB”.
Las autoridades advierten que el uso de este tipo de amplificadores representa un riesgo sanitario relevante para esta población.
“La adaptación y el uso del dispositivo sin evaluación, prescripción ni seguimiento de un profesional en audiología pueden dañar la audición residual del usuario, resultar incómodos o, debido a una amplificación inadecuada, desincentivar la búsqueda de atención profesional. Adicionalmente, su promoción como remedio para la ‘sordera’ puede llevar a las personas usuarias a prescindir de un diagnóstico y tratamiento adecuados”, comunicó Salud.
Además, se advierte que se desconoce el origen de estos dispositivos, así como las condiciones de almacenamiento, transporte y distribución.
El ministerio pide a la población no adquirir ni utilizar este producto y denunciar su comercialización o publicidad mediante el correo electrónico [email protected] o acudiendo al Área Rectora de Salud más cercana.
Las personas o empresas que elaboren, comercialicen o distribuyan productos sin el registro correspondiente se exponen al cierre de sus establecimientos y a la aplicación de sanciones tanto administrativas como penales.