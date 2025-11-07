Salud advierte por presencia de bacteria en lote de muslitos de pollo cocidos

Las autoridades emitieron una advertencia sanitaria, este viernes, por aparente contaminación en una marca de muslitos de pollo que se comercializa en el país.

Según el Ministerio de Salud, se trata de la bacteria Listeria monocytogenes, causante de la listeriosis, enfermedad gastrointestinal potencialmente peligrosa, sobre todo en algunos grupos de riesgo como embarazadas, mayores de 50 años, adultos con el sistema inmune debilitado y bebés.

Por esa razón, la cartera solicita a la población revisar los “muslitos de pollo cocidos, marca Pollo Rey, con registro sanitario B-45301 (GT-B.45301) y fecha de vencimiento 22-05-2026”.

De acuerdo con los resultados de análisis microbiológicos del Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (CRIMA-Inciensa), el lote del producto antes mencionado presentó aislamientos positivos por Listeria monocytogenes, lo que incumple con los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos RTCA 67.04.50:17, para el Subgrupo 8.3: productos cárnicos cocidos, incluyendo los curados o ahumados. Embutidos, formados, tocineta, pate, chuleta ahumada, costillas ahumadas, cortes cocidos de aves de corral y caza, vacunos, porcinos, entre otros.



“La contaminación de los productos se identificó a través de muestreos realizados en supermercados del país, como parte del control de alimentos que lleva a cabo el Ministerio de Salud, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos vigente”, dice el comunicado del Ministerio de Salud.

Foto difundida por el Ministerio de Salud.

Ante esta situación, los encargados trabajan para retirar del mercado el lote contaminado, en coordinación con los puntos de muestreo, el importador y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).



Además, Salud compartió las siguientes recomendaciones generales:



1. Evitar comprar o consumir el lote del producto antes mencionado, especialmente si se trata de mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con sistemas inmunitarios debilitados.

2. En caso de tener el producto con el lote antes mencionado, desecharlo o devolverlo al punto de venta.

3. Si experimenta síntomas como diarrea, fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares y ha consumido el lote del producto mencionado, consultar a su médico o acudir a un centro de salud cercano. Además, notificarlo al ministerio de salud al correo [email protected].

Por el momento, la empresa que comercializa este producto en Costa Rica no se ha pronunciado sobre el tema.