Salud aclara que uso de receta digital no aumenta precio final de medicamentos

El Ministerio de Salud aclaró, este martes, que el sistema de receta digital, recientemente puesto en vigencia, se encuentra funcionando sin inconvenientes en todo el país.

La institución destacó que la prescripción electrónica de antibióticos y otros medicamentos no debe traducirse en un aumento en el precio final para la persona usuaria.



Según Salud, la receta digital se genera a través de la plataforma oficial de la institución, donde los médicos registran la información del tratamiento y la farmacia puede acceder al documento de forma segura (ver video adjunto de Telenoticias).



La entidad insistió en que el uso de esta herramienta tecnológica no puede convertirse en un cobro adicional para el paciente, pues su propósito es mejorar la trazabilidad, evitar errores y fortalecer la vigilancia del uso de antibióticos.



Además, recordaron que los medicamentos de venta libre continúan bajo esa misma modalidad, por lo que no requieren receta digital ni de ningún tipo para su adquisición.



El ministerio aseguró que continuará dando seguimiento al funcionamiento del sistema para garantizar su correcto empleo en establecimientos de salud públicos y privados.

