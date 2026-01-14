“Salió sin suéter ni celular”: Familia busca a señor de 82 años desaparecido en Paraíso

La familia de Carlos Luis Román Campos, un adulto mayor de 82 años, mantiene activa la búsqueda luego de que fuera reportado como desaparecido.

Según indicaron, el hombre fue visto por última vez cerca de las 8:30 a. m. del domingo 11 de enero, cuando salió de su casa, ubicada en el barrio San Antonio de Paraíso, Cartago, tomando rumbo hacia el norte del casco central del cantón, una ruta que solía recorrer con frecuencia.

De acuerdo con su hijo, Dennis Román Rojas, existen registros de cámaras municipales que captaron al adulto mayor caminando por las cercanías del parque de Paraíso y la antigua biblioteca, así como un video más reciente que lo ubica desplazándose hacia sectores rurales conocidos como Calle Mero.

“Papi salió solo con un desayuno, sin suéter ni celular, y presenta sordera parcial, por lo que puede no escuchar cuando se le llama. Eso es lo que más nos preocupa”, explicó Román.

﻿

El familiar detalló que don Carlos no padece enfermedades diagnosticadas, aunque por su edad podía presentar episodios de desorientación. Además, señaló que el adulto mayor acostumbraba caminar por rutas conocidas y regresar a casa a la hora del almuerzo, situación que no ocurrió ese día.

“Cuando mi mamá llegó a la casa en la tarde y él no estaba, se encendieron las alertas y se inició de inmediato el proceso con la Policía y el OIJ, que ya lo tienen oficialmente como persona desaparecida”, agregó.

﻿

Ante el paso de los días y la amplitud de la zona por donde pudo haberse desplazado, la familia hace un llamado a los vecinos de Paraíso, Cartago y comunidades cercanas para sumarse de forma ordenada a la búsqueda.

“Entre más personas y más ojos, se hace más fácil ubicarlo. Pedimos a quien tenga cualquier información que se comunique conmigo al 8346-6423 o directamente al 9-1-1”, indicó Dennis Román, quien agradeció el apoyo recibido hasta ahora por parte de vecinos y autoridades.

Carlos Román Campos, un adulto mayor de 82 años, se encuentra desaparecido.







