Salió humo blanco de la mesa técnica que analiza inundaciones en Barrio Dent

Tras varios meses de análisis, la mesa técnica que estudia las inundaciones en Barrio Dent anunció la construcción de un túnel de desvío como solución al problema que afecta a la zona.

La decisión fue tomada de forma unánime por representantes de las municipalidades de San José y Montes de Oca, expertos del ICE, la UCR y vecinos del sector.

El proyecto contempla un túnel de 300 metros de longitud y 3,5 metros de diámetro, que será desarrollado por el Instituto Costarricense de Electricidad. Sin embargo, la obra enfrenta un reto financiero: los gobiernos locales no pueden costearla por sí solos. La inversión asciende a 14 millones de dólares, monto que deberá ser asumido entre ambas municipalidades.

Mientras se logra el financiamiento y se aprueban los permisos, las autoridades realizan trabajos complementarios de mitigación, como la tala de árboles que representan riesgo y la limpieza del río.

Aunque la propuesta del túnel fue considerada la más viable, no estará lista para este 2026 ni para la próxima época lluviosa. Si se cumplen los trámites y se asegura el presupuesto, la obra podría estar concluida en un plazo de cuatro años.