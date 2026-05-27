Salió el acumulado y repartió ₡736 millones en dos combinaciones

El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) salió este martes con un premio total de ₡736 millones, dividido en dos combinaciones.

Cada combinación otorgó ₡368 millones. La primera favoreció al número 37 con la serie 931, mientras que la segunda correspondió al número 30 con la serie 141.

La JPS informó que el próximo viernes el acumulado se reiniciará y se analizará si hubo alguna devolución para sumarse al nuevo monto.

En cuanto al sorteo de los chances de este martes, los resultados fueron los siguientes: