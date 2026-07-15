Salió el acumulado de ₡575 millones y estos tres números fueron los favorecidos

Este martes salió el acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) y estos tres números y sus respectivas series se repartieron los ₡575 millones.

El primer número fue el 47 con la serie 783.

El segundo número ganador fue el 58 con la serie 070.

Mientras que el número 32 y la serie 598 fue el tercer favorecido.

Cada número y con su respectiva serie se llevó un monto de ₡191.666.

La Junta de Protección Social informó que el próximo viernes dará a conocer el monto que tendrá el acumulado ese día.

Además, se llevó a cabo el sorteo de los chances, cuyos números ganadores fueron:

En cuanto al sorteo de los chances de este martes, los resultados fueron los siguientes:

Primer premio: ₡80 millones por emisión para el número 99 con la serie 182.

Segundo premio: ₡25 millones por entero para el número 39 con la serie 699.

Tercer premio: ₡7 millones por emisión para el número 56 con la serie 529.

Felicidades a todos los ganadores.



