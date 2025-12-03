EN VIVO
¡Salió el acumulado de ₡1095 millones!

La tómbola tenía 29 bolitas de premios extra y dos con la palabra acumulado.

Por Eric Corrales 2 de diciembre de 2025, 20:06 PM

La noche de este martes salió el premio acumulado de la Junta de Protección Social (JPS). El número ganador es el 02 con la serie 739. 

Él o los ganadores se repartirán ₡1095 millones en dos emisiones. 

La tómbola tenía 29 bolitas de premios extra y dos con la palabra acumulado. 

Además, en el último sorteo de las chances del año los números y series ganadores fueron los siguientes: 

El primer premio de ₡80 millones fue para el número 39 con la serie 218. 

El segundo premio de ₡25 millones fue para el número 06 con la serie 948. 

Mientras que el tercer premio de ₡7 millones fue para el número 01 con la serie 640. 

Repase el sorteo completo a continuación:

