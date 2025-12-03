Nacional
¡Salió el acumulado de ₡1095 millones!
La tómbola tenía 29 bolitas de premios extra y dos con la palabra acumulado.
La noche de este martes salió el premio acumulado de la Junta de Protección Social (JPS). El número ganador es el 02 con la serie 739.
Él o los ganadores se repartirán ₡1095 millones en dos emisiones.
Además, en el último sorteo de las chances del año los números y series ganadores fueron los siguientes:
El primer premio de ₡80 millones fue para el número 39 con la serie 218.
El segundo premio de ₡25 millones fue para el número 06 con la serie 948.
Mientras que el tercer premio de ₡7 millones fue para el número 01 con la serie 640.
