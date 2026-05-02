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¡Salió el acumulado 2 ! Premia a ganadores con ₡587 millones
Este viernes, durante el sorteo de los Chances de la Junta de Protección Social (JPS), se registró la salida del acumulado número 2.
Este viernes, durante el sorteo de los Chances de la Junta de Protección Social (JPS), se registró la salida del acumulado número 2, otorgando un premio total de ₡587 millones de colones.
De acuerdo con la información oficial del sorteo, el número favorecido fue el 99 con la serie 597, combinación que corresponde al acumulado en juego para esta ocasión.
Los números ganadores de los chances para este 1° de mayo es la siguiente: