¡Salió el acumulado 2 ! Premia a ganadores con ₡587 millones

Este viernes, durante el sorteo de los Chances de la Junta de Protección Social (JPS), se registró la salida del acumulado número 2, otorgando un premio total de ₡587 millones de colones.



De acuerdo con la información oficial del sorteo, el número favorecido fue el 99 con la serie 597, combinación que corresponde al acumulado en juego para esta ocasión.



Número y serie ganador del Acumulado.

Los números ganadores de los chances para este 1° de mayo es la siguiente: