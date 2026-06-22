Salida de circulación de monedas de ₡5 provocará aumento en tarifas del tren

La salida de circulación de las monedas de ₡5 pactada para el próximo 1.° de julio traerá consigo un aumento en las tarifas de tren en el país.

Así lo informó este lunes el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

El cambio, que entrará en vigor el mismo día que perderán su valor comercial esas monedas, afectará a cuatro rutas del país: Estación Pacífico - San Antonio de Belén (pasará de ₡475 a ₡480); Curridabat – U Latina – Pavas y viceversa (pasará de ₡635 a ₡640); Estación del Atlántico - Heredia y viceversa (pasará de ₡545 a ₡550) y, finalmente, Estación del Atlántico - Cartago y viceversa (pasará de ₡705 a ₡710).

La medida ya fue aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y empezará a regir con los primeros servicios del día.

