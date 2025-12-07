¿Sale este domingo? Este es el pronóstico del IMN

El país tendrá un domingo mayormente estable durante la mañana, pero con posibilidad de lluvias dispersas en horas de la tarde, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

De acuerdo con el informe del IMN, el debilitamiento de los vientos alisios en las cercanías de Centroamérica permite que la Zona de Convergencia Intertropical se ubique más próxima al territorio nacional. Esto favorece un mayor aporte de humedad desde el océano Pacífico, condición que marcará la dinámica atmosférica de este 7 de diciembre.

Durante la mañana, se prevé un cielo de poca a parcial nubosidad, acompañado de un ambiente cálido en la mayor parte del país. Incluso en las montañas se mantendrán temperaturas relativamente agradables y estabilidad atmosférica.

Para la tarde, el escenario cambia ligeramente: el IMN anticipa lluvias dispersas y de corta duración, especialmente en sectores montañosos del territorio nacional y en los alrededores de la Gran Área Metropolitana (GAM). Estos aguaceros serían típicos de la influencia húmeda que se mantiene desde el Pacífico.

Las zonas costeras, en cambio, tendrán baja probabilidad de lluvia, por lo que se espera un clima más seco y estable tanto en el Pacífico como en el Caribe.