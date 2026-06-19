Sala Primera avala reglamento de construcción en Nosara tras seis años de disputa judicial

Tras seis años de disputa judicial, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el Reglamento Temporal para las Construcciones en Nosara, impulsado por la Asociación Conservacionista de Nosara (NCA) y la comunidad local.

La medida busca ordenar el crecimiento urbano y garantizar que el desarrollo se mantenga en equilibrio con la naturaleza, preservando la esencia que convirtió a esta zona en un destino único.

La resolución pone fin a un proceso iniciado en 2019, cuando la Municipalidad de Nicoya aprobó el reglamento, pero enfrentó una demanda de la empresa JBR Capital Ventures.

Con este fallo, se establece por primera vez en Costa Rica un marco legal específico para el desarrollo constructivo en un territorio costero, con el objetivo de proteger ecosistemas, recursos naturales y la capacidad ambiental de la región.

Entre las disposiciones más relevantes destacan límites de altura para edificaciones cercanas al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, restricciones en el uso de luces exteriores para evitar contaminación lumínica, la obligación de sistemas de tratamiento de aguas residuales y la limitación de construcción a un máximo del 50% de cada lote. Estas medidas buscan reducir la presión sobre el agua, la biodiversidad y la calidad de vida de la comunidad.

Marco Villegas, representante de NCA, señaló que la resolución “es la confirmación de que las comunidades pueden construir una visión compartida sobre su futuro y establecer reglas que permitan que el desarrollo ocurra sin comprometer los recursos que sostienen su calidad de vida”. Añadió que el reglamento no pretende frenar la inversión, sino darle dirección y seguridad jurídica para que el valor natural de Nosara se mantenga para las próximas generaciones.

La entrada en vigencia del reglamento convierte a Nosara en un referente nacional sobre cómo las comunidades costeras pueden crecer sin perder aquello que las hace únicas.

Villegas aseguró que el fallo abre una conversación clave para Costa Rica: cómo recibir inversión y desarrollo sin comprometer los ecosistemas, el acceso al agua y la identidad de sus comunidades. NCA llamó a la Municipalidad de Nicoya a garantizar la correcta aplicación de las disposiciones y fortalecer la supervisión constructiva en beneficio de toda la población.