Sala IV rechaza hábeas corpus a favor de extranjero presuntamente ligado con Hamás

La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de hábeas corpus presentado a favor de un ciudadano extranjero investigado por las autoridades migratorias tras ser vinculado con el grupo Hamás.



El recurso había sido interpuesto el pasado 22 de junio por un ciudadano costarricense de apellido Durán, quien cuestionaba la legalidad de la detención, las condiciones en las que permanece el extranjero y buscaba impedir una eventual deportación.



Tras conocer la resolución, la Dirección General de Migración y Extranjería aseguró que el fallo respalda las actuaciones realizadas por la Policía Profesional de Migración.

"El recurso es declarado sin lugar, lo que ratifica una vez más que las actuaciones que llevó a cabo la Policía Profesional de Migración se realizaron en estricto apego del debido proceso y garantizando los derechos fundamentales de la persona aprehendida", indicó la institución.

Migración también destacó que la Sala Constitucional reconoció que la competencia para resolver asuntos de esta naturaleza corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería.

De acuerdo con las autoridades, el extranjero, de apellido Abou Awad, de 26 años y originario de Cisjordania, se negó a someterse a las pruebas biométricas de huellas dactilares. Ante esa situación, la Policía Profesional de Migración realizó consultas en sistemas internacionales, donde obtuvo un perfil positivo con una presunta vinculación con Hamás.



El extranjero permanece detenido en el Centro de Aprehensión para Extranjeros, ubicado en Los Lagos de Heredia, mientras avanza el procedimiento administrativo para una eventual deportación.



Por su parte, el ciudadano que interpuso el recurso anunció que acudirá a instancias internacionales de protección de derechos humanos.



"No ha llegado el día en que yo baje los brazos ante los abusos del Estado y vamos a seguir enfrentando al Estado. Ahora vamos a proceder con una denuncia de Costa Rica ante los mecanismos internacionales de protección de derechos", manifestó.



Hasta el momento, las autoridades migratorias continúan con el trámite administrativo correspondiente para definir la situación migratoria del ciudadano extranjero.





