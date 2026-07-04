Sala IV ordena a CCSS otorgar licencia extraordinaria a funcionaria para cuidar a su hijo recién nacido

La Sala Constitucional ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) conceder una licencia extraordinaria a una funcionaria para el cuido de su hijo recién nacido.

El recurso fue presentado por el abuelo del menor, luego de que la institución rechazara la solicitud de la madre, pese a que un médico especialista certificó que el bebé únicamente podía alimentarse mediante lactancia materna.

Los magistrados concluyeron que la CCSS confundió la lactancia con el diagnóstico médico del menor y no valoró adecuadamente el criterio del pediatra.

Por esa razón, la Sala anuló la negativa y ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social tramitar la licencia correspondiente.







