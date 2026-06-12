Sala IV ordena a Aresep emitir regulaciones pendientes para impulsar uso de energías renovables

La Sala Constitucional declaró con lugar un amparo interpuesto por empresas del sector energético tras constar un incumplimiento por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en las disposiciones contenidas en la Ley de promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables.

Específicamente, el ente regulador tenía seis meses para aprobar las tarifas correspondientes a servicios auxiliares y un año para emitir las tarifas e instrumentos regulatorios necesarios para la adecuada integración de los recursos energéticos distribuidos al Sistema Eléctrico Nacional.

Dichas disposiciones están pendientes desde hace tres años que entró en vigencia la citada ley, lo que genera incertidumbre jurídica y económica a las compañías interesadas en participar en el mercado. El primero de los plazos venció en julio de 2022, mientras que el segundo en enero del 2023.

El Alto Tribunal reconoció que la Autoridad Reguladora ha realizado gestiones para cumplir los transitorios, estimó que el retraso resulta desproporcionado y mantiene la ley 10.086 sin una aplicación efectiva.

Para los magistrados, la falta de regulación trasciende el ámbito técnico y tarifario, pues limita la operatividad de un modelo diseñado por el legislador e incide directamente sobre su eficacia, en el intento de favorecer esquemas de generación eléctrica ambientalmente sostenibles que impulsan la transición energética, la descarbonización, la diversificación de fuentes renovables y el aprovechamiento racional de los recursos energéticos, señaló la Sala en un comunicado.

Sobre el particular, Teletica.com mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la Autoridad Reguladora.