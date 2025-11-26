Sala IV frena subasta de frecuencias de radio y televisión

La Sala Constitucional dictó este miércoles una medida cautelar en contra del proceso de subasta que impulsa la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) por las frecuencias de radio y televisión del país.



La resolución, dictada por el magistrado instructor Paul Rueda, suspende el proceso hasta tanto no se resuelva en sentencia los recursos de amparo presentados y que ya analiza la Sala.



“Lo anterior se dispuso ante el grave riesgo de una disminución significativa de los servicios de radiodifusión (tanto televisivos como radiofónicos) y con miras a prevenir la posible ocurrencia de daños severos, ya que, ante el alegado número de ofertas recibidas por la SUTEL (20 para radiodifusión sonora FM, 1 para radiodifusión sonora AM y 4 para radiodifusión televisiva), podría existir una reducción de al menos dos tercios de la cantidad actual”, dijo la Sala.

Además, se informó que se amplió el curso del amparo contra el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), que se une así a los ya recurridos Ministerio de la Presidencia y la Superintendencia de Telecomunicaciones.

