Sala IV da ultimátum a Cultura por daños irreversibles en el Teatro Nacional

La Sala Constitucional dio dos meses al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, para sentar responsabilidades disciplinarias por los daños irreversibles en elementos históricos del Teatro Nacional.

En resolución 2026-5768 del 17 de febrero, los magistrados declararon parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano contra las obras de restauración del inmueble, específicamente por los daños ocasionados en las puertas sur y norte.

El tribunal constitucional encontró que las obras de restauración comenzaron el 15 de octubre de 2025 sin que los protocolos de intervención hubieran sido aprobados por la Dirección de Patrimonio Cultural, la cual apenas los recibió el 8 de diciembre de 2025.

“Asimismo, se ocasionaron daños irreversibles a los muros decorativos perimetrales, ya que se usaron herramientas inadecuadas para cortar las juntas de las piedras deteriorando el tejido simbólico y ampliando las separaciones de las estructuras.

“Además, se utilizaron acabados y tratamientos en algunas de las puertas del recinto que les provocaron daños irreparables, por ejemplo, utilizando pinturas del todo inadecuadas en maderas antiguas con cualidades históricas únicas”, declaró la Sala.

Por esa razón, los magistrados acreditaron daños irreversibles en un patrimonio histórico, arquitectónico y cutural del país, y se ordenó a las autoridades del Ministerio de Cultura definir, en un plazo máximo de un mes, los criterios y protocolos para las labores de conservación y restauración del Teatro Nacional, tareas que deberán suspenderse hasta entonces.

El ministro Rodríguez, por su parte, tendrá dos meses para concluir el procedimiento administrativo que ya anunció para determinar las responsabilidades disciplinarias que correspondan.

