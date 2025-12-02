Sala IV acoge reclamo de emisora por subasta de frecuencias

La Sala Constitucional acogió el recurso de amparo presentado por la Fundación Ciudadela de Libertad contra la cuestionada subasta de frecuencias de radio y televisión que impulsa la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).



Se trata del primer reclamo de una radioemisora que acoge el alto tribunal constitucional, según confirmó hoy la Cámara Nacional de Radio (Canara).

“La Sala Constitucional, al pronunciarse, está haciendo valer el reclamo de un derecho también de los radiodifusores, porque uno podría pensar que la Sala está tutelando solamente al que recibe el servicio de radiodifusión, que es el oyente, pero ahora está del otro lado también de la acera.

“Porque ya se había pronunciado a favor de una persona que quiere seguir escuchando a radio Sinfonola y cualquier otra emisora, pero ahora también sobre los derechos que tenemos los radiodifusores, entonces son recursos con una misma finalidad que es suspender algo indebido, pero con un fondo y una naturaleza distinta”, celebró Gustavo Piedra, presidente de la Cámara Nacional de Radio (Canara), de la cual Ciudadela de Libertad es afiliada.

Efectivamente, el reclamo sobre el que el magistrado Paul Rueda resolvió suspender la subasta el jueves de la semana anterior respondía al reclamo de un ciudadano sobre su derecho a escuchar radio.

En el de hoy se analizará el derecho de una radioemisora.