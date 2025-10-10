Sala Constitucional restituye a exdirectivos del Banco Nacional despedidos por gobierno de Chaves

La Sala Constitucional decidió este viernes anular la resolución del exvicepresidente de la República, Stephan Brunner, que destituyó a la junta directiva del Banco Nacional en mayo anterior.



Por mayoría, los magistrados decidieron acoger los recursos de amparo que se presentaron a favor de los directivos y contra esa decisión, que según resolvió la Sala, vulneró los derechos fundamentales de los directivos.



Con esa decisión, se vuelve a colocar en sus puestos a Rodolfo González Cuadra, José Manuel Arias Porras, Marvin Arias Aguilar y Maricela Alpízar Chacón.



Todos ellos fueron destituidos por orden de la Presidencia, amparada en el supuesto nombramiento ilegítimo de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general del banco, quien según el Ejecutivo “fue nombrada en un proceso poco transparente y apurado”.



Poco después de esa destitución, el propio Rodrigo Chaves juramentó a los nuevos directivos, a quienes encomendó revisar la renegociación de un crédito por casi $100 millones que, dijo, estaba vinculado a una empresa “absolutamente conectada al poder político tradicional”.



El video con esas declaraciones fue borrado de las redes sociales de Casa Presidencial minutos después.