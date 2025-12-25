Sala Constitucional rechaza recurso de cuidacarros contra parquímetros de San José

Un recurso presentado por un cuidacarros contra los parquímetros de San José fue rechazado por la Sala Constitucional.

La oficina de prensa del Alto Tribunal indicó, ante consulta de Teletica.com, que el amparo alegaba que, con la demarcación de zonas prohibidas y de estacionamiento, se vio limitada su posibilidad de trabajar como cuidador de vehículos.

"En el presente caso, el gestionante pretende que este Tribunal intervenga o interponga sus buenos oficios ante la Municipalidad de San José, a fin de garantizarle a su persona y a quienes ejercen la labor de cuidadores de vehículos en las calles, la disponibilidad de espacios públicos razonables que les permitan desempeñar su trabajo. "No obstante, la pretensión del amparado no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta jurisdicción, pues no le corresponde a la Sala interceder o mediar a su favor ante la institución recurrida para que se le otorgue lo que pretende, así como tampoco le corresponde asumir las atribuciones propias de la autoridad accionada en su condición de instancia competente para determinar la procedencia o no del funcionamiento de los parquímetros, parqueos y gestiones de vigilancia policial efectuadas por la policial municipal; pues todo lo expuesto trata sobre labores propias de la administración", señalaron los magistrados en su resolución.

El Alto Tribunal hizo ver al tutelado que, si bien lo tiene, puede plantear sus inconformidades o reclamos ante la vía jurisdiccional o administrativa competente.

Producto de lo anterior, la gestión a la que se le asignó el expediente 25-036529-0007-CO fue declarada inadmisible.

Misma suerte corrieron otros dos recursos, a los que se les asignaron las sumarias 25-026943-0007-CO y 25-035818-0007-CO, formulados por ciudadanos a los que se les aplicaron multas de las que pretendían su anulación.

De igual forma ocurrió con el expediente 25-035554-0007-CO, presentado por un comerciante que se dijo afectado por los parquímetros.