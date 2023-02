Sala Constitucional no encuentra vicios en proyecto que condona deudas con la CCSS

La Sala Constitucional no encontró vicios en el proyecto de prescripción de deudas para trabajadores independientes, que se tramita en la corriente legislativa bajo el expediente 21.434.

"Por mayoría, se considera que dicho proyecto no contiene los vicios de fondo consultados", indicó esa instancia por medio de un comunicado de prensa.

Sin embargo, los magistrados de la Sala IV no lo consideraron de esa manera. "En cuanto a la aludida inconstitucionalidad de la condonación, considera que, en los términos planteados por las personas legisladoras, no existe vicio alguno, por cuanto las normas consultadas no contemplan ni regulan tal instituto jurídico", se lee en el por tanto.