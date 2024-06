“Sacrificar animales no es una medida adecuada”, advierte Senasa ante gusano barrenador

David Paniagua es un ganadero cuya actividad se centra en Cóbano de Puntarenas y Nicoya, Guancaste. Asegura que ha tenido que aumentar exponencialmente el tiempo y los insumos para atender a sus casi 200 animales, debido a la alerta nacional por el gusano barrenador.

Según Paniagua, un ternero de su finca murió producto de esa enfermedad y, actualmente, tiene dos animales enfermos: un toro de monta y un torete.

“Es un proceso de muchos días, porque al animal le agarra una infección muy fuerte. Entonces tiene que estar uno con antibióticos, larvicidas y todo eso. Si usted lo descuida, es una infección que se le va internamente”, dijo en una entrevista con Teletica.com.

“Hay que tratarlos con bastantes medicamentos, no es solo decir: ya, lo curé y listo. Eso es lo que el Gobierno no está entendiendo, que mucha gente no tiene cómo, o si usted trabajaba cinco horas, ahora tiene que trabajar 10, porque tiene que meterlos al corral, tratarlos, lavarlos, es un proceso tedioso, difícil si tiene muchos animales”, agregó el ganadero.

Paniagua indicó que conoce casos de fincas cercanas donde han tenido que sacrificar animales, debido al avance de la enfermedad.

¡No los sacrifique!

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) reporta, a la fecha, 2.456 casos de gusano barrenador en animales. Sin embargo, contrario al testimonio anterior, la institución aún no tiene registro de muertes.

“Una de las cosas que está pasando es que la gente se asusta cuando ve una gusanera. Llega y dice: mejor sacrifico al animal, porque si llamo a Senasa, me cierran la finca. Entonces, mejor sacrifico el animal y me quedo calladito. Esa no es una medida adecuada. “Lo más adecuado es que nos llamen, nosotros vamos y les curamos el animal, le enseñamos cómo curarlo, le podemos dejar polvo curativo o spray curativo, dejamos unos tubitos para que sea el mismo productor el que se encargue de tomar la muestra y nos llame”, explicó Luis Mariano Arroyo, coordinador del Programa de Enfermedades Transfronterizas de Senasa.

Según el doctor, la institución no está sacrificando ni poniendo animales en cuarentena, mucho menos cerrando fincas.

Si usted necesita apoyo ante un caso de gusano barrenador, llame al número 8966-6780.

“Han hecho una gran cantidad de llamadas en todo el país, entonces el número está un poco saturado; pero nosotros trataremos de hacer la visita lo antes posible. Estamos dando la asistencia, capacitando al productor, curando”, agregó Arroyo.

Senasa indicó que el plazo de espera para visitar las fincas ronda los dos días por la alta demanda.

De acuerdo con el funcionario, el gusano va “comiendo, haciendo huecos” en las heridas expuestas, por lo que para que un animal muera tiene que pasar más de un mes.