Sacerdote tico acusado de violación en EE. UU. renuncia a audiencia preliminar

El sacerdote costarricense Robert Méndez Esquivel, acusado en Estados Unidos por los presuntos delitos de violación y agresión sexual contra un menor de edad, renunció a la audiencia preliminar que debía realizarse el pasado jueves 23 de octubre en el Palacio de Justicia del Condado de Canyon, Idaho.



De acuerdo con información del director de Comunicaciones de la Diócesis de Boise, Marco Román, Méndez decidió no participar en la presentación de pruebas y testimonios por parte del Estado, permitiendo así que el proceso continúe sin retrasos.

El religioso enfrenta tres acusaciones penales: una por violación y dos por agresión sexual, según confirmó el Tribunal del Condado de Canyon.

"Tras la renuncia a la audiencia, la próxima comparecencia del sacerdote está programada para el 31 de octubre de 2025, a las 10 a. m., en el Tribunal de Distrito ante el juez VanderVelde, donde deberá declararse culpable o inocente. En caso de declararse inocente, el juicio con jurado se celebrará entre el 5 y el 9 de enero de 2026", señaló Román.

La Diócesis de Boise reiteró su compromiso de colaborar plenamente con las autoridades judiciales y expresó su apoyo a todas las partes involucradas. “Pedimos oraciones continuas por justicia, sanación y resolución durante este proceso”, indicó la institución religiosa.



Según los reportes judiciales, el sacerdote, al parecer, conoció al menor a través de una aplicación de citas y se encontró con él en un parque, el pasado 14 de agosto, donde presuntamente ocurrieron los hechos.



Méndez, originario de Esparza, fue ordenado sacerdote en 2016 en India, y en 2020 solicitó su traslado a Puntarenas, donde ofició como vicario parroquial en Monteverde, Quepos y Esparza.

En 2022, se trasladó a Nampa, Idaho, para ejercer en la parroquia San Pablo.

