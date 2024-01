¿Saben las autoridades dónde está el foco de contaminación de agua en San José?

“En la estrategia de muestreo, uno lo que hace primero es definir el punto de las áreas: si usted toma una muestra que está dentro de la planta potabilizadora y afuera no hay contaminación, podemos definir que es en la planta; pero si usted encuentra que las muestras vienen contaminadas desde la parte exterior, es porque la fuente es externa a la planta.

“En el acueducto están entrando ya otras fuentes que no son las que se saben que tienen contaminación, estamos tratando de localizar bien la fuente, pero lo que sí sabemos es que es externa a la planta potabilizadora de Guadalupe, de tres tomas de agua que la alimentan”, agregó Urcuyo.

Mary Munive, ministra de Salud, indicó, por su parte, que todavía se mantienen las indicaciones de no consumir agua, no bañarse, no utilizarla para lavar utensilios ni para dársela a las mascotas.