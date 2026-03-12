¿Sabe usted de cuánto es la garantía en la compra de un vehículo?

Un estudio del Ministerio de Economía reveló que algunas tiendas de vehículos nuevos han hecho creer a los consumidores que la garantía de un automóvil es similar a la de un producto básico, como unas sandalias, es decir, de apenas 30 días. Sin embargo, en realidad puede extenderse hasta cinco años.

El informe detectó múltiples incumplimientos, siendo el más revelador el relacionado con la garantía. Por ejemplo, la cobertura de un vehículo nuevo puede alcanzar hasta 100.000 kilómetros de recorrido.

Otros hallazgos del estudio señalan que:

El 100% de las tiendas de vehículos no informaba de manera completa los derechos del consumidor, como la devolución del precio pagado o el cambio del bien por otro de la misma especie.

El 100% de las empresas incluía condiciones o limitaciones que reducían o desnaturalizaban derechos irrenunciables de los compradores.

El 94% de las empresas no informaba de forma clara y suficiente el procedimiento para hacer efectiva la garantía.

Ante estos incumplimientos, el Ministerio de Economía abrió procedimientos contra las empresas que no respondieron o no corrigieron las irregularidades detectadas.