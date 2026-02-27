¿Sabe cómo obtener certificado digital de vacuna contra fiebre amarilla? Le contamos

El Ministerio de Salud recomienda a la ciudadanía dejar de utilizar el certificado físico de la vacuna contra la fiebre amarilla y optar por el formato digital, con el fin de evitar falsificaciones y posibles estafas.

La institución informó que en los últimos días recibió reportes sobre intentos de fraude con el carné físico, por lo que insiste en que el documento digital es más seguro y confiable.

El certificado puede obtenerse de dos maneras:

A través del EDUS .

. Ingresando al sitio web del Ministerio de Salud, utilizando la firma digital.

Además, los ciudadanos que requieran renovar su carné para obtenerlo en formato digital pueden acudir a cualquiera de las 82 Áreas Rectoras de Salud disponibles en el país.