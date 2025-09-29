Ruta principal entre Sardinal de Puntarenas y Monteverde cerrada por lluvias

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana provocaron la destrucción total de la calle principal que comunica Sardinal de Puntarenas con Monteverde. La vía quedó inhabilitada tras el colapso de un paso sobre quebrada, lo que afecta tanto a vecinos como a turistas que utilizan esta ruta para acceder al reconocido destino turístico.

De acuerdo con los testimonios de la comunidad, los vehículos no pueden circular por la ruta directa y deben desplazarse hasta Limonal en Puntarenas para tomar caminos alternativos como Guacimal o Lagarto.

Algunos conductores de motocicletas y automóviles 4x4 han intentado cruzar por caminos aledaños sin condiciones de seguridad, donde incluso se reportan deslizamientos y barro (ver video adjunto de Telenoticias).

Las fuertes lluvias también provocaron la inundación de viviendas y de una escuela cercana a la quebrada que se desbordó en la zona. Según información de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), hasta el momento se han habilitado tres albergues en el país con un total de 331 personas trasladadas. Solo en Puntarenas, 318 habitantes fueron movilizados al albergue temporal en El Roble.

En San José se reportó otro albergue con tres personas afectadas en San Juan de Pavas. Además, comunidades de Guanacaste, San Ramón, Orotina, Esparza, San Mateo y Heredia también sufrieron inundaciones, con más de 45 viviendas anegadas en el sector de Paraíso.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que las condiciones lluviosas continuarán durante los próximos días y, debido a la alta saturación de los suelos, aumentará el riesgo de inundaciones y deslizamientos. Las autoridades mantienen al país en alerta amarilla e insisten en que la población siga las recomendaciones oficiales y atienda las evacuaciones preventivas cuando sea necesario.

En el sitio afectado de Sardinal, representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se hicieron presentes y aseguraron a los vecinos que la reparación del tramo no sería tan complicada, aunque no se ha definido un plazo para su rehabilitación.