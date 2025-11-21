Ruta 32 vuelve a ser cerrada por nueva caída de material, informa el MOPT

La Ruta 32, principal vía que conecta el Caribe con el Valle Central, fue cerrada nuevamente este viernes debido a una caída de material, confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).



En una breve declaración oficial, la institución indicó que el cierre se ejecutó por motivos de seguridad mientras se realizan las labores de limpieza en el sitio afectado.

​“Caída de material obliga a cerrar el paso en la Ruta 32, en este momento, por seguridad y para ejecutar labores de limpieza. No es posible determinar hora de apertura”, comunicó el MOPT.

El nuevo cierre ocurre apenas unos días después de que la carretera fuese reabierta, tras haber permanecido bloqueada durante 12 días por múltiples deslizamientos provocados por las intensas lluvias.



El pasado 16 de noviembre, el MOPT había confirmado que la Ruta 32 permanecería habilitada durante la noche, pese a que inicialmente se había anunciado un cierre programado a partir de las 6:00 p.m. Una inspección técnica determinó entonces que las condiciones climáticas eran favorables para mantener el paso abierto.



La vía había sido reabierta ese mismo domingo cerca del mediodía, luego de casi dos semanas cerrada por derrumbes. Durante ese periodo, las autoridades dinamitaron una enorme roca en el kilómetro 31 y trabajaron en la remoción constante de material inestable.



Sin embargo, el tránsito volvió a estar supeditado a monitoreos permanentes y a cierres preventivos según la evolución del clima y las condiciones del terreno. El episodio de caída de material registrado hoy confirma la inestabilidad que continúa afectando el corredor.



Por ahora, no hay una estimación oficial sobre cuándo podría restablecerse el paso. El MOPT mantiene equipos trabajando en la zona y advierte a los conductores que se mantengan atentos a las actualizaciones oficiales.

