Ruta 32 sigue cerrada por derrumbes tras paso de onda tropical #19

La ruta 32 permanece cerrada en varios sectores debido a los derrumbes provocados por las intensas lluvias asociadas al paso de la onda tropical número 19. La emergencia también dejó inundaciones, personas evacuadas y daños en distintas comunidades del Caribe y la Zona Norte.



El cierre afecta el cerro Zurquí desde la noche del jueves. También hay bloqueos en los kilómetros 107 y 109, cerca de Siquirres. La maquinaria trabaja en la remoción de material. Las autoridades no tienen una hora estimada para reabrir la carretera (ver video adjunto en la portada).



El primer derrumbe en el kilómetro 107 ya fue retirado. Sin embargo, los equipos se desplazaron hacia otro punto donde un nuevo deslizamiento mantiene la vía bloqueada en ambos sentidos.



Conductores de vehículos pesados permanecen detenidos desde la tarde del jueves. Algunos relataron que observaron el momento en que la montaña cayó sobre la carretera. Dos cabezales resultaron impactados por el material desprendido. No se reportaron personas heridas.



El paso de la onda tropical número 19 dejó las mayores afectaciones en Limón, Matina, Batán, 28 Millas y Siquirres. También se registran inundaciones en Sarapiquí y San Carlos.



El más reciente informe del Instituto Meteorológico Nacional indica que la onda tropical ya salió del territorio nacional. No obstante, las condiciones atmosféricas siguen inestables. Persisten las lluvias en el Caribe y la Zona Norte. También se esperan fuertes ráfagas de viento en el Valle Central y zonas montañosas.



La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde para todo el país.



La institución confirmó la habilitación de dos albergues en Sarapiquí. Uno funciona en Finca 11 y alberga a cinco personas. El otro se ubica en La Tigra y recibe a 20 personas. En total, hay 25 personas atendidas en esos centros.



Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos por la ruta 32 mientras continúan los trabajos de limpieza. También piden mantenerse atentos a la información oficial sobre el estado de la carretera.