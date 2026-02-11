Ruta 32: reabren, limpian… y vuelven a cerrar por desprendimientos

La Ruta 32 fue reabierta temporalmente la tarde de este martes; sin embargo, las condiciones climáticas obligaron nuevamente a aplicar cierres preventivos.

El tránsito por la carretera San José–Limón estuvo habilitado entre la 1:30 p.m. y las 5:30 p.m., cuando las autoridades se vieron forzadas a cerrar de nuevo el paso debido a la caída de material sobre la vía.

Según informó el MOPT, el principal punto crítico se ubica en el kilómetro 48, donde se registran desprendimientos de tierra, lodo y piedras, lo que representa un riesgo para los conductores.

A primera hora de este miércoles, las cuadrillas retomarán los trabajos de limpieza. Posteriormente, las autoridades evaluarán las condiciones para determinar si es posible una nueva reapertura.

Mientras tanto, los exportadores continúan experimentando afectaciones económicas debido a esta situación que, por ahora, no tiene una solución definitiva.