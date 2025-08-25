Ruta 32 reabre tras cierre por lluvias y derrumbes en el Zurquí

La Ruta 32, principal vía que conecta el Valle Central con Limón, fue reabierta poco antes de las 6:30 a.m. de este lunes, confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).



El paso se mantenía cerrado desde el viernes anterior debido a derrumbes provocados por las intensas lluvias en la zona montañosa del Zurquí.

El pasado domingo, el MOPT anunció que la carretera permanecería clausurada durante toda la jornada, con el fin de proteger la seguridad de los usuarios.







Tras valoraciones, las autoridades confirmaron que las condiciones permitían habilitar nuevamente el tránsito vehicular.



La Ruta 32 es una de las carreteras más vulnerables a cierres durante la época lluviosa debido a su paso por la cordillera Central, donde los desprendimientos de material y la saturación de suelos son frecuentes.