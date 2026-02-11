Ruta 32 reabre con paso regulado tras nuevos derrumbes en kilómetro 48

La Ruta 32 fue reabierta este miércoles, aunque bajo paso regulado en el kilómetro 48, uno de los puntos más críticos tras los constantes desprendimientos de material provocados por las fuertes lluvias.



Según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en un posteo a las 6:45 a.m., se mantiene un monitoreo permanente de la vía, debido a que continúa lloviendo en la zona, lo que incrementa el riesgo de nuevos deslizamientos.

​“Buenos días, se mantiene monitoreo constante de la vía, más tomando en cuenta que hay lluvia en la zona. Paso regulado en el kilómetro 48. Conduzcan con prudencia”, indicó la institución.

La carretera San José–Limón había sido habilitada de forma temporal este martes entre la 1:30 p.m. y las 5:30 p.m.; sin embargo, las condiciones obligaron a un nuevo cierre preventivo tras la caída de tierra, lodo y piedras sobre la calzada.



Durante la madrugada, las cuadrillas del MOPT retomaron los trabajos de limpieza, lo que permitió la reapertura parcial, aunque las autoridades advierten que el paso podría cerrarse nuevamente si las condiciones climáticas empeoran.



La situación continúa generando afectaciones, especialmente para el sector exportador, que reporta pérdidas económicas ante la inestabilidad de una de las principales rutas hacia el Caribe costarricense.



