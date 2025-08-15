Ruta 32 permanecerá cerrada todo este viernes

La ruta 32 permanecerá cerrada durante todo este viernes 15 de agosto, según lo comunicó el Ministerio de Obras Púbicas y Transportes (MOPT).

El anuncio lo hizo la entidad en sus redes sociales, argumentando que la cantidad del material que cayó en las últimas horas sobre la via es muy grande.

"﻿Debido a la magnitud del derrumbe ocurrido en el kilómetro 31, la ruta 32 permanecerá cerrada este viernes 15 de agosto del 2025.

La reapertura se comunicará el día de mañana, una vez que se cuente con las condiciones de seguridad necesarias para el tránsito vehicular.

Para viajar desde y hacia el Caribe se dispone de la ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper como alternativas para todo vehículo y por Vara Blanca solo para vehículos livianos", señalaron en el comunicado.



