Ruta 32 continúa cerrada por deslizamientos y lluvias

La Ruta 32 continúa cerrada este lunes por motivos de seguridad, tras varios días de caída de material en el sector del Parque Nacional Braulio Carrillo, específicamente en la zona de Zurquí. El cierre se mantiene desde el pasado viernes, luego de que el jueves se lograra rehabilitar el paso de manera temporal.



Según informaron las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), las fuertes lluvias, la neblina y el terreno saturado han provocado nuevos deslizamientos de barro, rocas y ramas, lo que representa un alto riesgo para los conductores (ver video adjunto de Telenoticias).



Desde el cierre, cuadrillas trabajan de forma constante en la limpieza e inspección de la vía. Sin embargo, la persistencia de la lluvia ha hecho que el material vuelva a caer, obligando a mantener la ruta clausurada.



La situación afecta a miles de personas que utilizan esta carretera a diario, tanto para actividades turísticas como comerciales, al ser el principal enlace entre la capital y la provincia de Limón.





Condiciones climáticas seguirán inestables

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes aún se mantendrá la influencia del empuje frío número 14, responsable de las bajas temperaturas y la alta humedad. En sectores montañosos se han registrado mínimas cercanas a los 10 grados Celsius, mientras que en el Valle Central rondan los 15 grados.



En la zona norte y el Caribe se prevé cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias, especialmente en la costa de Limón durante la tarde y noche. Los vientos alisios también continúan generando condiciones inestables, con riesgo de caída de ramas o desprendimiento de techos.



Las autoridades indicaron que esperan reabrir la ruta este mismo lunes, pero no existe una hora definida, ya que dependerá del comportamiento del clima y de las evaluaciones de seguridad que realicen los equipos en sitio.



Accidente complica aún más el panorama

A la situación por deslizamientos se sumó este lunes un accidente de tránsito en el sector conocido como el cruce de "Doña Lela", donde dos vehículos livianos colisionaron en una intersección semaforizada. Uno de los automóviles activó su bolsa de aire y el conductor resultó con lesiones en la cabeza, aunque no fue necesario su traslado a un centro médico.



Este incidente podría generar mayor congestión vehicular en los alrededores, en momentos en que la ruta ya se encuentra afectada por el cierre.



Por ahora, las autoridades recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la eventual reapertura de la Ruta 32.





