Ruta 27 tendrá reversibilidad este domingo por regreso a clases

La Ruta 27 —que conecta a San José con Puntarenas— tendrá reversibilidad este domingo, para facilitar el regreso de vacacionistas antes del inicio del curso lectivo que empieza el 23 de febrero próximo.

Entre Pozón de Atenas y el peaje de Ciudad Colón de Mora, todos los carriles serán solo hacia San José de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. (vea video adjunto de Telenoticias).

Consecuentemente, el tránsito hacia Puntarenas se cerrará de 1:00 p. m. a 7:00 p. m. para evitar accidentes.

La velocidad máxima será de 60 kilómetros por hora (km/h). En la vía habrá señalización temporal y control de la Policía de Tránsito.