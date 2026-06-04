Ruta 27 mantendrá paso regulado continuo en Orotina a partir de este miércoles

La concesionaria Ruta 27 by Globalvia informó que, a partir de este miércoles 3 de junio, el paso regulado habilitado en el kilómetro 56, sector Orotina, operará de manera continua, las 24 horas del día.

El tránsito se mantendrá abierto en ambos sentidos de forma alternada, bajo control operativo y exclusivamente para vehículos livianos, esto luego de que estuviera habilitado solo 12 horas al día.

Los vehículos pesados deberán continuar utilizando las rutas definidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

En paralelo, avanzan los trabajos para la reposición del sector afectado por el colapso de la alcantarilla, así como el bombeo del agua estancada en una propiedad privada contigua a la vía, producto de la cabeza de agua que provocó la emergencia.

La concesionaria indicó que, conforme progresen las obras, se valorará la habilitación de un segundo carril que permita restablecer el tránsito normal en la zona.

Recordemos que fue hace ocho días cuando, producto de las fuertes lluvias, el alcantarillado subterráneo cedió y se abrió un enorme hueco a todo lo ancho de la calle.

Desde entonces, maquinaria de la Ruta 27 se encuentra trabajando para reconstruir el alcantarillado y restablecer el paso.