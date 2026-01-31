Ruptura de tubería tiene sin agua a cientos de vecinos de Desamparados

La ruptura de la tubería principal mantiene sin agua a cientos de vecinos de Desamparados.



El incidente se reportó pasadas las 8:30 a. m. de este sábado.



Según el reporte de Acueductos y Alcantarillados, el daño afecta a todos los usuarios del distrito central, Damas, Gravilias y San Antonio.



El AyA informó que espera rehabilitar el servicio a eso de la 1:30 p. m.

