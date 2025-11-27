Ronaldinho es el primer confirmado para el juego de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona

Todo está listo para que el genio brasileño Ronaldinho visite una vez más Costa Rica, esta vez para el Clásico de Leyendas entre el Real Madrid y Barcelona.

El exjugador del Barcelona ya está confirmado para este choque de figuras que albergará el Estadio Nacional el próximo 7 de febrero a las 6 p. m.

Dinho formará parte de los futbolistas que estarán con el equipo Barça Legends y que tendrá a otros exjugadores de renombre.

“Ronaldinho, campeón del mundo, ganador del Balón de Oro y leyenda viva del mejor Barça de la historia, encabezará un equipo que despertará nostalgia, emoción y espectáculo puro sobre la cancha. Sabemos que la llegada del brasileño al país, es el cumplir un gran sueño de miles de aficionados que podrán observarlo en vivo”, comentó expresó Karol Rojas, Gerente de Experiencias MKP, productora del evento.

En los próximos días la productora irá revelando la confirmación del resto de estrellas que jugarán con el Barça Legends y el Real Madrid Leyendas.

​Las entradas para este evento las podrá encontrar en la plataforma kuikpei.com.

Las zonas y los precios con cargos por servicio e impuestos incluidos, son los siguientes:

· Sol Norte y Sur: $100

· Sombra Este y Oeste: $130

· Balcón Este y Oeste: $195

· Platea Este y Oeste: $230

· Experiencias Palco: $500 (Incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional).

· Legends VIP: $1,000 (Incluye cena de gala exclusiva con jugadores, acceso a entrenamiento del Barça Legends, palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional).







