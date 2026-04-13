Rolando Fonseca sobre Liberia: “Para que valgan estos tres puntos hay que seguir ganando”

El análisis de la jornada 15 en Teletica Deportes se centró en la victoria de Liberia en casa del Saprissa, que le da el cuarto puesto en la tabla a los guanacastecos.

“El ganador de la jornada es Liberia”, sentenció Juan Carlos Solano, mientras que Rolando Fonseca fue más allá.

“Para que valgan estos tres puntos que sacaron en el Saprissa hay que seguir ganando”, detalló.

Fonseca además asegura que lo sucedido la tarde de este domingo no es sorpresa.

“A Saprissa le ganaron la partida, pero ya había anuncios”, dijo sobre los problemas de definición de los tibaseños.

Tanto Solano como Fonseca hablaron acerca del penal fallado por el panameño Tomás Rodríguez, quien fue al punto penal con la intención de ganar confianza.

Para Fonseca, esa decisión no fue la correcta.

“Se lo dan a un goleador, a uno que disputó Libertadores”, añadió Solano.

En el análisis, que puede observar en el video adjunto, ambos comentaristas también conversaron sobre el papel del VAR.