Rolando Fonseca sobre caída de Cartaginés: “Hay que saber manejar la presión del primer lugar”

El Club Sport Cartaginés perdió la cima del Clausura 2026 este fin de semana, una semana después de haber llegado al primer lugar.

“Cuando usted no está preparado mentalmente, pasan estas cosas”, indicó Rolando Fonseca en el análisis de la jornada 13.

“Después de una gran victoria, viene una gran derrota”, recordó por su parte Christian Sandoval, de Teletica Deportes Radio.

“Hay que saber manejar la presión del primer lugar”, añadió Fonseca.

Fonseca y Sandoval también hablaron sobre otros equipos (ver video adjunto). Por ejemplo, mencionaron el caso de San Carlos, que se ha desplomado luego de alejarse del descenso, o el de Sporting, que en esta jornada no aprovechó para meterse en zona de clasificación.