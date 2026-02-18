Rodrigo Chaves y Laura Fernández asistirán a cumbre regional convocada por Trump

El presidente Rodrigo Chaves confirmó, este miércoles, que asistirá, junto a la presidenta electa Laura Fernández, a una reunión convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump, a la que también acudirán otros presidentes de la región.

Según explicó Chaves, la invitación se extendió a un grupo reducido de colegas latinoamericanos, unos 12 o 13 países, en el marco de la iniciativa denominada Escudo de las Américas, enfocada en fortalecer la cooperación regional para combatir el narcotráfico, el sicariato y otras amenazas a la seguridad.

Chaves indicó que aprovechará la cita para plantear la problemática de la minería ilegal en Crucitas, entre otros temas.

El mandatario señaló que Trump hizo extensiva la invitación al jefe de Estado y a otra persona más, por lo que, en coordinación con el canciller Arnoldo André y la propia Fernández, se decidió que ella lo acompañe.

“Ella me va a acompañar no solo al viaje, sino que se sentará en la mesa principal con los mandatarios de los 12 países, para dar la primera impresión ante la comunidad internacional”, declaró Chaves.

El encuentro se realizará en uno de los hoteles de Trump en Florida.

Aunque no precisó la fecha exacta del viaje, Chaves informó que, tras esta reunión, la presidenta electa viajará junto a él y una comitiva a Chile para participar en la toma de posesión del presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026.



