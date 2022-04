Rodrigo Chaves: "Los invito a votar por sus anhelos, no por sus temores"

Rodrigo Chaves, candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), arrancó su agenda a eso de las 9:30 de la mañana de este domingo.

Inició enviando un mensaje a los electores para que salgan a votar responsablemente, minutos antes de dirigirse a emitir el voto en el Liceo Napoleón Quesada, en Guadalupe.

"Los invito a votar por sus anhelos, no por los temores que les han querido infundir, no por el miedo que han querido meter, no por las mentiras. Vote por lo que usted sueña para usted, sus hijos e hijas, nietos y nietas. Lo que hagamos hoy tendrá un eco 30 o 40 años después. Hoy podemos hacer la revolución del lapicero para que el pueblo de Costa Rica recupere su patria", dijo en un video publicado en sus redes sociales.