Rodrigo Chaves: "Haremos lo posible para no llegar al estado de excepción" ante el crimen

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo este jueves que hay "mucho que arreglar" para combatir las bandas del narcotráfico y afirmó que hará "lo posible" por evitar un estado de excepción al estilo de Nayib Bukele en El Salvador.



"Lo que hay que hacer es arrancar este problema de raíz", afirmó Chaves en entrevista con la AFP, en medio de las críticas por el aumento sostenido de crímenes violentos en la última década, que dejó 2022 como el año con más homicidios (656) desde que hay registros en este país de 5,1 millones de habitantes.



Chaves puso en marcha un operativo especial contra el crimen organizado que en dos semanas lleva casi 5.000 detenidos y 2,5 toneladas de drogas y 104 armas de fuego decomisadas. Pero su cruzada generó protestas de policías, pues contemplaba la reducción de sus días libres, una medida que fue después eliminada.



Adicionalmente, el mandatario propuso "reforzar las leyes para asegurar que existe una probabilidad de sanción", ya que gran parte de los detenidos salen en libertad rápidamente.



"Tenemos que cambiar las leyes y el Poder Judicial va a tener también que tomar cartas en el asunto", aseveró.



Costa Rica es país de tránsito de la cocaína de Sudamérica, que se embarca escondida en contenedores que salen de puertos caribeños hacia Estados Unidos y Europa.



"Si no lo pueden sacar (el embarque de drogas) desde Costa Rica, ya no lo van a traer", indicó Chaves.



Aunque la seguridad se ha deteriorado en Costa Rica, no es comparable con la de otros países centroamericanos, por lo que el presidente descartó medidas como los encarcelamientos masivos de sospechosos que lleva adelante el presidente Nayib Bukele en El Salvador para combatir a las pandillas.



"Haremos lo posible para no tener que llegar al estado de excepción", afirmó.