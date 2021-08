Rodrigo Chaves fue designado como ministro de Hacienda dos días después de ser castigado por el Banco Mundial

Dos días después de ser severamente castigado por el Banco Mundial por conducta inapropiada de naturaleza sexual, Rodrigo Chaves fue designado como ministro de Hacienda por el gobierno de Carlos Alvarado.



Así consta en el expediente de la extensa investigación que se siguió contra el ahora candidato presidencial, luego de que fuera denunciado por acoso sexual por dos profesionales junior en 2019 mientras él era el director de la oficina del banco en Indonesia.

El hecho, que fue dado a conocer este lunes por el diario La Nación, conllevó a la sanción de Chaves el 28 de octubre de 2019 por parte del departamento de ética del organismo multilateral, que lo condenó a la degradación a un puesto no gerencial, la prohibición a cualquier promoción laboral durante tres años, así como de recibir cualquier aumento salarial en ese mismo periodo, y una carta de censura a su expediente donde constara dicha resolución.

Casi de inmediato el economista renunció a su cargo y el 30 de octubre fue nombrado cabeza de la cartera de Hacienda, puesto que asumió un mes después.

A su llegada a Hacienda el 26 de noviembre de ese mismo año afirmó que asumió el puesto por "patria y madre", añadiendo que le debía mucho a Costa Rica y que podría estar más cerca de su progenitora, de entonces 88 años.

Sin embargo, su paso por la cartera sería fugaz, pues renunció en mayo de 2020 por diferencias que hizo públicas con la gestión del presidente Alvarado.

¿Qué se investigó?

En el expediente, las denunciantes, así como otras mujeres que trabajaron para el entonces director, denunciaron conductas inapropiadas por parte de Chaves, que incluían insinuaciones de carácter sexual, miradas que las hacía sentirse incómodas o invitaciones a cafés o comidas dentro o fuera del banco.

Dentro de muchas acusaciones, se señaló al exministro por aparentemente intentar besar en la boca a las denunciantes, o hacerles comentarios sobre su apariencia o forma de vestir.

Esos hechos habrían ocurrido entre 2008 y 2013 pero fueron denunciados hasta 2018, según las víctimas, por miedo a represalias.

Descargo

En un comunicado de prensa, Chaves minimizó el castigo recibido y también la investigación realizada, alegando que pese a que el hecho se denunció como acoso sexual, esto no pudo ser demostrado.

"La instancia investigativa del Banco Mundial concluyó que no hubo acoso sexual por parte de Rodrigo Chaves pero que, desde el punto de vista de los investigadores, Chaves tuvo un compartimiento impropio para un alto ejecutivo del Banco Mundial.

"Las dos instancias administrativas del Banco Mundial que estudiaron el caso ratificaron que no hubo acoso sexual sin embargo impusieron una sanción por comportamiento inapropiado, que no es acoso sexual. Rodrigo Chaves pudo haber apelado esta decisión administrativa ante un tribunal del Banco pero decidió no hacerlo, pues ya estaba camino a Costa Rica", dijo el descargo enviado a los medios.

¿Es cierto que renunció al Banco Mundial porque ya sabía que lo estaban investigando?

"Esa afirmación es falsa. Él tuvo una carrera muy distinguida de 27 años de carrera en el Banco Mundial. Renunció para regresar a Costa Rica a cuidar a su madre gravemente enferma y para atender un llamado del presidente de la República para asumir el Ministerio de Hacienda", añadió el documento que consigna la reacción del candidato.

Chaves se negó a especular sobre cuáles pueden ser las motivaciones para que esta denuncia salga a la luz a pocos días de arrancar formalmente la campaña electoral, en la que él participará bajo la bandera del partido Progreso Social Democrático.

“Mirándolos a los ojos, puedo decirles que nunca he tocado indebidamente, insultado o incomodado de forma intencional a ninguna mujer. Tengo mi consciencia muy tranquila. Cualquiera puede ser denunciado por mala fe y no por eso se arruina la honra de alguien, si no se prueba lo que se afirma", finalizó.

Chaves no ha brindado declaraciones directas a la prensa sobre el caso.