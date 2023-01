Rodolfo Villalobos sobre partido ante Irak: "Después de todo, creemos que no fue una buena decisión"

Por Daniel Jiménez | 27 de enero de 2023, 21:26 PM

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, se refirió a los polémicos temas que se han generado en los últimos meses, como por ejemplo el fallido amistoso ante Irak, la relación con Eurodata y la estafa de la que fue víctima la organización.

Tras la Asamblea Extraordinaria realizada en el Proyecto Gol, Villalobos estuvo en conferencia de prensa.

"Reconocemos en la Federación que hay una curva de aprendizaje, hoy después de analizar todo lo que pasó, consideramos que no fue una buena decisión (el amistoso ante Irak), en el momento la decisión la tomamos todos con toda la información y hoy nos damos cuenta de que debimos haber considerado el tema de traspasar una frontera con trámites migratorios, a pesar de que teníamos un correo y teníamos compromisos verbales. Hoy después de todo, creemos que no fue una buena decisión".



Supuesta comisión del 45% de Eurodata en el partido ante Irak: Esto no era una comisión, Eurodata contrata a la Federación de Costa Rica y nos da el campamento. Es un modelo de negocio que se usa en el mundo, una comisión es cuando uno da el dinero. No es lo correcto decir lo de ese pago.



¿Fue comisión? Una comisión es cuando usted recibe el dinero y usted saca de su dinero y le da la comisión, nosotros firmamos un contrato con Eurodata. Nosotros no tenemos un contrato con Irak, si a usted eso le suma el campamento ya no es un 45%.

¿Por qué se desoye al fiscal para devolver el dinero al TAS?: Hay cinco oportunidades y un correo en el que se nos ratifica que no van a haber sellos, pero dado a la desconfianza que se generó y la tensión, no entramos. Nosotros decimos que Irak no cumplió, pero contractualmente eso no podía estar.

¿Por qué al técnico no le gustaban los fogueos y aceptó este que venía de la empresa del representante de él?: Luis Fernando Suárez no tiene nada que ver en este tema, no tiene nada que ver, no tiene la culpa. No es raro. Al campamento íbamos con siete días en la misma franja horaria. Luis Fernando Suárez lo que dice de los fogueos previos es que son amistosos donde los mismos jugadores no se exponen, los jugadores deben probarse en competencia. Eliminemos el tema de que no le gusta.

Usted dice que no fue una buena decisión ir a Irak, lo dice por el tema de los sellos o por todo lo que engloba este partido con la relación con Eurodata: Nosotros ya tomamos un acuerdo de un potencial conflicto de intereses, es mejor proteger a Luis Fernando, cuando se tomó la decisión, cuando usted pone todo sobre la mesa no hay nada que esconder. Nosotros pudimos haber ido igual por el campamento. Cuando hablo de esta enseñanza hablo del tema migratorio.

Sellos: Hablamos con el Ministro de Deportes. La Federación mandó un correo. Lo que no hubo fue une buena comunicación de ellos con las autoridades migratorias. La situación ahí fue tensa, fue difícil.



Cuestionamientos: El asambleísta que queda más dudas que respuestas, lo desconozco. En eso son criterios, me quedo con el criterio de la mayoría.



Medidas tras estafa: Las medidas administrativas son temas internos de empresa. No me voy a referir.

Estafa: Es vergonzoso. No tuvieron cuidado, no activaron las alertas y caímos en ese error. La parte administrativa de la Federación tiene una calificación ISO-9001 y se incumplió.

Errores en Federación: Los éxitos de la Federación son de todos, la clasificación la festejó el país completo, entonces yo me siento parte de un grupo que no fuimos más allá de analizar algunas cosas que nos hubieran detenido. Lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa, me parece injusto e incorrecto apoderarse de los éxitos y dejar en solitaria la derrota. Cuando las cosas están bien, decimos ganamos, el fútbol de Costa Rica recibirá $15 millones y nadie dijo que fue Rodolfo, yo no quiero que se diga porque no fui yo, fue un equipo, los jugadores, el técnico, los medios de comunicación, fuimos todos por qué quieren dejar huérfana a la Federación. Tengo derecho a decir esto y créame que hay gente que lo entiende.



