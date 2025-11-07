Roca de 2.500 toneladas impide pronta apertura de Ruta 32

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que el paso por la Ruta 32 permanecería cerrado hasta el lunes.

El cierre continuará debido una intervención de alto riesgo que se debe de realizar en el kilómetro 31, donde una roca de gran tamaño podría representar un peligro para los conductores.



La institución indicó que la estructura rocosa, de aproximadamente 50 metros de envergadura y unas 2.500 toneladas de peso, será fragmentada mediante el uso controlado de explosivos.

"Estas labores se ejecutarán este viernes con la participación de especialistas en geología y geotecnia, quienes trabajarán para estabilizar el talud afectado", señaló el MOPT.

El MOPT también detalló que la operación incluye el uso de vagonetas, grúas y maquinaria pesada, además del equipo especializado para las detonaciones.

"Los estudios técnicos realizados durante los últimos días permitieron definir el plan de intervención, que busca garantizar la seguridad en la zona antes de reabrir la carretera", señaló la institución.

Las autoridades estiman que, de no presentarse condiciones climáticas adversas, el tránsito podría restablecerse el lunes 10 de noviembre.



Mientras tanto, el MOPT y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) recomendaron a los conductores utilizar las rutas alternas disponibles: Vara Blanca (para vehículos livianos), la Ruta 10 entre Turrialba y Siquirres, o la vía Bajos de Chilamate–Vuelta de Kooper.

Las autoridades le piden a los conductores manejar con precaución debido a que las vías con estrechas.